بدأت، اليوم الأحد، عملية تسليم جثمان الجندي الأيرلندي من قوة الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، من مستشفى حمود في مدينة ‏صيدا، والذي قتل في حادثة العقبية جنوبي لبنان قبل يومين، فيما طرأ على العملية تأخير مفاجئ طارئ.



وعن سبب التأخير، ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أنه ناتج عن أن التابوت الذي سيوضع فيه جثمان الجندي، لا يستوفي الشروط المطلوبة والمناسبة لوضعه في الطائرة، ونقله إلى وطنه.



ويشارك في عملية تسليم جثمان الجندي الأيرلندي من قوات "اليونيفيل"، عناصر منها، وكذلك من مديرية مخابرات الجيش اللبناني.



والخميس الماضي، تعرضت دورية تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان لإطلاق نار في بلدة العاقبية ما أسفر عن مقتل جندي أيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وصفت جراح أحدهم بالخطرة.



وأصدرت قوات "اليونيفيل" بيانا أشارت فيه إلى أن "جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".