 مشاهد توثق استهداف حزب الله تجمعا لجنود إسرائيليين داخل مستوطنة المنارة - بوابة الشروق
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مشاهد توثق استهداف حزب الله تجمعا لجنود إسرائيليين داخل مستوطنة المنارة


نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 3:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 3:23 ص

نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق استهداف عناصره تجمعا لجنود إسرائيليين داخل مستوطنة المنارة على الحدود اللبنانية.

 

وأفادت مراسل روسيا اليوم من جنوب لبنان بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي الخيام وكفركلا ومرتفعات ‎كفرشوبا وتلة العويضة وبلدة الطيبة و‎محيبيب و‎ميس الجبل جنوب لبنان.

وأشارت مراسل روسيا اليوم إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف منزلا مهجورا سبق وأن تم قصفه في بلدة الخيام خلف "معتقل الخيام" سابقا.

يأتي ذلك بينما تحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف في أجواء جنوب لبنان.


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