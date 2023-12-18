الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين في البحر الأحمر بطائرتين بحريتين

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينتين "لهما ارتباط بإسرائيل".

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية(تابعة للجماعة) عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة الحاوياتإم إس سي كلارا".

وأوضح سريع أنه قد تم استهداف السفينتين بطائرتين بحريتين، مشيراً إلى أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

وطمأن المتحدث العسكري الحوثي، "كافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً".

وأكد أن قواتهم المسلحة "لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة".

وقال "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

وقوبلت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، بإدانات دولية واسعة.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، منذ اقتحام العاصمة صنعاء بقوة السلاح عام 2014