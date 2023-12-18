جامعة حلوان تعلن استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على مسؤولي الكليات بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم خلال فترة الامتحانات، واتخاذ كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول بإعلان جدول الامتحانات للطلاب، وتجهيز القاعات وتوفير التهوية الجيدة، وعمل الصيانات اللازمة، لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لأداء الامتحانات.

وأعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الاول .

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه وفقا لأعمال الامتحانات وفى ظل التحول الرقمى تم استلام الترشيحات للملاحظين من داخل وخارج الجامعة إدارات ووحدات الجامعة المختلفة، وتم فحص المسجلين أول بأول وتوزيعهم مع الكليات وإرسال رسائل لهم لمعرفة الكلية المرشح لها، وتم ترشيح الاسماء النهائية لأعمال الملاحظة وإرسال الأسماء للكليات وفقاً للأعداد المطلوبة.

وفيما يخص جداول الامتحانات، تم استلام نسخة من جداول الامتحانات وإعداد جدول عام شامل لكل امتحان بالكليات لسهولة عملية المتابعة وتسكين الكليات وتحديد ايامها سواء بالمدرجات ومبنى الامتحانات أو القاعات، بجانب توفير قاعة مخصصة ومجهزة لطلاب الدمج، وتوفير مكان مخصص بالمدن الجامعية لعقد امتحانات للحالات المرضية.

كما أعلن قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة عن أماكن عقد الامتحانات وهى مبنى الامتحانات وبها ١٢٠ لجنة، ومبنى المعامل والفصول تم تخصيص ٦ مدرجات بواقع ٨٧ لجنة، تخصيص ١٨ مدرج، وايضا تم إعداد وتجهيز سيارات وكنترولات اللجان الخارجية (السجن – المستشفيات).

وأيضا لتوفير سبل الراحة لطلابنا خلال ادائهم الامتحانات تم مخاطبة الإدارة الهندسية ومركز الصيانة لتجهيز أماكن الامتحانات من أعمال الصيانة والكهرباء والإضاءة والتهوية وخلافه.

وفيما يخص الامتحانات الإلكترونية تم إعداد وتجهيز معامل الإختبارات الإلكترونية للقطاع الصحى والكليات المدرجة حديثاً التى بها امتحانات إلكترونية وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بتوفير القاعات المخصصة لها.