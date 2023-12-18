استشهاد 19 ألفا و453 فلسطينيا منذ بدء حرب إسرائيل على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، عن استشهاد 19453 فلسطينيا منذ بدء حرب إسرائيل على القطاع قبل 73 يوما.



وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي، إن 151 شهيدا و313 جريحا نقلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية جراء ارتكاب الجيش الإسرائيلي 16 "مجزرة" في مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وذكر القدرة أن ذلك يرفع حصيلة حرب إسرائيل على غزة 19 ألفا و453 شهيدا و52 ألفا و286 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.



واتهم القدرة الجيش الإسرائيلي بقصف مجمع الشفاء الطبي في غزة ما أدى إلى استشهاد 26 نازحا وعشرات الجرحى، ثم استهدف سيارة أمام بوابة المجمع كانت تنقل جريحا ما أدى استشهاد اثنين.



وقال إن القوات الإسرائيلية "تتعمد تصفية الوجود الصحي شمال غزة بتدمير المستشفيات واعتقال كوادرها، وهذا يشكل إعداما لنحو 800 ألف نسمة هناك".



وأضاف أن مئات الآلاف من الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين شمال غزة بلا خدمات صحية.



وحذر من أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة "كارثي ومعقد نتيجة عدم توفر الامكانيات السريرية والطبية والبشرية المناسبة لحجم أعداد ونوعية المصابين".



وأوضح أن غرف العمليات في مستشفيات جنوب غزة مكتظة ولا تستطيع الاستجابة للأعداد الكبيرة من الإصابات الحرجة والخطيرة والمعقدة مما يؤدي إلى فقدان حياة العديد وهم ينتظرون.



وأشار القدرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستمر في اعتقال 93 كادرا صحيا، فيما أدت هجماته إلى استشهاد 310 كادرا صحيا وتدمير 102 سيارة إسعاف، فضلا عن استهداف 138 مؤسسة صحية وإخراج 22 مستشفى و52 مركزا صحيا.



من جهة أخرى، قال القدرة إن الآلية المتبعة في مغادرة الجرحى من قطاع غزة للعلاج في الخارج "باتت تمثل سلاحا في يد إسرائيل لقتل الجرحى"، مطالبا الجهات المعنية بتوفير آلية فاعلة لإنقاذ حياة الجرحى في ظل الحاجة لمغادرة 5000 جريح بشكل عاجل.



كما حذر من أن الوضع الصحي والإنساني في مراكز وأماكن الايواء "كارثي وغير إنساني نتيجة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وسوء التغذية وقلة مياه الشرب والنظافة الشخصية وعدم توفر الرعاية الصحية".



وذكر القدرة أن الطواقم الصحية رصدت 350 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية في مراكز الإيواء وهو العدد الذي استطاع الوصول للمراكز الصحية، مرجحا أن يكون العدد أكبر بكثير.



وطالب الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، المؤسسات الأممية بالعمل على توفير المقومات المعيشية والرعاية الصحية لمراكز الإيواء، وإقامة نقاط طبية وعيادات متنقلة لتوفير الرعاية الصحية للنازحين في جنوب قطاع غزة.