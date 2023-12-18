زيلينسكي يدافع عن استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ثقته بشأن الحصول على مزيد من الدعم لبلاده، على الرغم من فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة الدعم المالي للدولة التي مزقتها الحرب.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي وافق يوم الخميس على فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل، إلا أن كييف لم تكف عن طلب الحصول على المزيد من المساعدات المالية.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو يوم الأحد:"لن تكون عملية التفاوض سهلة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا حصلنا على قرار تاريخي لصالح شيء واحد: وهو أن أوكرانيا ستظل دائما جزءا من بيتنا الأوروبي المشترك".

وركز زيلينسكي في المقام الأول على التخصيص المحتمل لمليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة. وقال "يجب استخدام أصول الدولة الإرهابية (روسيا) وحلفائها لدعم أوكرانيا من أجل حماية الأرواح والناس من الإرهاب الروسي". وأضاف "سيكون ذلك عادلا".

ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن الأصول الروسية المجمدة داخل دول الاتحاد الأوربي تزيد قيمتها على 200 مليار يورو (216 مليار دولار أمريكي)، والأغلبية العظمى منها مودعة في بلجيكا ويتم التعامل معها من خلال شركة المقاصة "يوروكلير".

وربما تكون الأصول مجمدة، لكنها تدر إيرادات في الاتحاد الأوروبي. وينص اقتراح الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات أصول الدولة الروسية المجمدة في إنعاش أوكرانيا وإعادة إعمارها.