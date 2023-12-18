مصدر ملاحي يمني: الحوثيون يطلقون صاروخا قرب سفينة جنوب ميناء المخا

قال مصدر ملاحي يمني، إن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا قرب سفينة جنوب ميناء المخا، لتحذيرها من الإبحار إلى ميناء إسرائيلي، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، صباح الاثنين.

وفي وقت سابق، رجحت الهيئة، وقوع انفجار بمياه البحر الأحمر على بعد ميلين من سفينة كانت تبحر قبالة سواحل اليمن.

وذكرت في بيان على منصة «إكس»، أنها تلقت «تقريرا عن وقوع حادث في محيط مضيق باب المندب، على بعد 30 ميلا بحريا جنوب مدينة المخا اليمنية».

وتابعت الهيئة أن «الربان أبلغها عن احتمال حدوث انفجار في الماء على مسافة 2 ميل بحري قبالة أحد أقسام السفينة (التي يقودها)».

وأضافت أن «السلطات تجري تحقيقات، لكشف حقيقة ما يحدث»، وختمت بيانها بالقول: «ننصح السفن بالعبور بحذر وإبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن أي نشاط مشبوه».

يأتي ذلك وسط حالة من عدم الاستقرار بالتجارة عبر البحر الأحمر، بعد شهر من توعد جماعة «الحوثي» اليمنية باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي، تتوالى الهجمات الجماعة، وكان آخرها اعتراض الناقلة التجارية النرويجية «ستريندا» في 12 ديسمبر الجاري، وسفينتي حاويات في 15 من الشهر ذاته.

وقالت الجماعة إنها استهدفت هذه السفن بـ«صواريخ بحرية مناسبة»، دون الكشف عن حجم الأضرار التي تعرضت لها هذه السفن، أو ما إذا تم سحبها إلى السواحل اليمنية.

ويقع مضيق باب المندب بين شبه الجزيرة العربية وإفريقيا، ويربط البحر الأحمر مع خليج عدن والمحيط الهندي، ويختصر رحلات السفن مدة 14 يوما في المتوسط، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

ومع بناء قناة السويس، اكتسب المضيق أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، حيث شكل جزءا من الرابط بين البحر الأبيض المتوسط وشرق آسيا.