 العليا الأمريكية تنظر الطعن على قانون حظر تيك توك يوم 10 يناير

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أعلنت المحكمة العليا الأمريكية اعتزامها بدء النظر في الطعن على دستورية قانون يمكن أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهر المقبل.

ويسمح القانون الأمريكي الحالي بحظر التطبيق المملوك لشركة صينية إذا لم يتم بيعه إلى ملاك جدد.

سيستمع قضاة المحكمة إلى الطعن على القانون يوم 10 يناير لتحديد ما إذا كان ينطوي على انتهاك للتعديل الأول للدستور الأمريكي الخاص بحرية التعبير.

يذكر أن القانون صدر في أبريل الماضي وحدد يوم 19 يناير المقبل كموعد نهائي لبيع تطبيق تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة.

ويخدم التطبيق الشهير أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

ولم يتضح حتى الآن مدى السرعة التي يمكن أن تصدر بها المحكمة قرارها النهائي بشأن القانون.