شولتس يشارك في اجتماع لدول الناتو مع زيلينسكي ويمثل ماكرون في القمة الأوروبية

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يشارك المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت لاحق مساء اليوم الأربعاء في اجتماع لعدد من زعماء دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه رسميا فولفجانج بوشنر، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين.

وأفاد بوشنر بأن الاجتماع غير الرسمي، الذي دعا إليه الأمين العام للحلف مارك روته، سيركز على استمرار الدعم لأوكرانيا.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد بوشنر أن شولتس سيمثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل غدا الخميس.

وكان قصر الإليزيه في باريس أعلن في وقت سابق أن ماكرون سيزور المنطقة البحرية الفرنسية "مايوت" في المحيط الهندي التي دمرها الإعصار "تشيدو".