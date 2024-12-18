ظلت عاصمة فانواتو بدون مياه اليوم الأربعاء، بعد يوم من تسبب زلزال مدمر بلغت قوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر في تدمير خزانات المياه في الدولة الجزرية الواقعة بجنوب المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة المئات، مع توقعات بأن يرتفع العدد.

واستمرت جهود الإنقاذ المحمومة عند مواقع المباني التي دمرها الزلزال، بعد 30 ساعة من وقوعه في وقت مبكر من بعد ظهر أمس الثلاثاء، حيث ظل العشرات يعملون رغم انتشار الغبار وارتفاع درجة الحرارة، مع توفر كميات قليلة من الماء، بحثا عن أولئك الذين يصرخون من تحت الأنقاض طلبا للمساعدة.

وقد تم انتشال عدد قليل من الناجين من بين أنقاض المباني في وسط العاصمة، بورت فيلا، التي تعتبر أيضا أكبر مدينة في البلاد، بينما ظل آخرون محاصرين، وعُثر على بعضهم وقد فارقوا الحياة .

وأدى انهيار شبه كامل للاتصالات إلى صعوبة تأكد الأفراد من سلامة ذويهم. وبدأ بعض مقدمي الخدمة في إعادة تشغيل خدمة الهاتف، إلا أن الاتصالات كانت متقطعة