سفير الصين بالقاهرة: نثمن جهود مصر تجاه فلسطين وسنظل ندافع عن استقلالية الشرق الأوسط

- السفير الصيني: نحترم خيار الشعب السوري ويجب على سوريا رفض الجماعات المتطرفة

قال السفير الصيني لدى القاهرة لياو ليتشيانج، إن الصين تدعم حلا شاملا وعادلا ودائما للقضية الفلسطينية.

وأكد ليتشيانج خلال كلمته في اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين، حرص الصين على التعاون مع مصر لمواجهة التحديات العالمية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وعن الأزمة السورية أكد ليتشيانج ان الصين تحترم خيار الشعب السوري وتطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي لدفع العملية السياسي الوطنية.

وتابع: "يجب على سوريا رفض الجماعات المتطرفة ويجب لدول العالم أن تمد يديها لسوريا بشكل سوريا ورفع العقوبات المفروضة منذ سنوات دعما للموقف الإنساني

وفي إجابة عن السؤال حول إلى أين يتجه الشرق الأوسط، قال السفير الصيني إنه بسبب الوضع الفوضوي الذي يعيشه الشرق الأوسط وخاصة فلسطين، ترى الصين ضرورة وقف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية والالتزام بقرارات الأمن الدولي، وعدم تسييس القضية الإنسانية مرة أخرى، مؤكدا على صورة أن يوفي المجتمع الدولي بالتزاماته.

وأوضح السفير أن المخرج الأساسي والأول لقضايا الشرق الأوسط هو الحوار السياسي، مؤكدا إلى أن القوة لا تخلق السلام.

وعبر قائلا: "الشرق الأوسط أصبح ضحية للصراعات جيوسياسية ونتطلع إلى أن تكون دول الشرق الأوسط مستقرة".

واستطرد قائلا: "الصين ستظل تدافع عن الوحدة والاستقلالية للشرق الأوسط ونحن شركاء على المدى الطويل ونثمن الدور المصري للحفاط على الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع لحل القضية الفلسطينية ودوره الملموس في تخفيف أوضاع والأزمة الإنسانية في غزة".