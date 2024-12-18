بيدرسون يدعو إلى انتخابات حرة ونزيهة في سوريا 

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون القيادة إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة مع انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد.

وقال بيدرسون في تصريح صحفي في ختام زيارته إلى دمشق والتي استمرت ثلاثة أيام "ادعو إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة مع انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد، والتي يُتوقع أن تنتهي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وأن الأمم المتحدة أكدت للإدارة الجديدة في دمشق أنها تدعم الانتقال السياسي من خلال عملية سياسية موثوقة وذات مصداقية لإنهاء العقوبات، ونحن نشهد بداية جديدة لسوريا، حيث ستتبنى دستوراً جديداً يشكل عقداً اجتماعياً جديداً يضمن حقوق جميع السوريين".

وشدد بيدرسون على أن "هناك تحديات لا تزال كبيرة في شمال سوريا وأن الأمم المتحدة تأمل أن تتماسك الهدنة حتى إيجاد تسوية سياسية بين القيادة الجديدة في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية .

وأكد المبعوث الأممي على حاجة سوريا إلى التعافي والخروج من سنوات الحرب، وقال: "يجب تقديم دعم إنساني وعاجل للسوريين نظراً لحاجتهم لذلك وأن تنتهي العقوبات المفروضة على البلاد".

وأجرى المبعوث الأممي في دمشق لقاءات موسعة مع القائد العام للعمليات العسكرية أحمد الشرع ورئيس مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة وعدد من شخصيات المجتمع المدني وشخصيات من المعارضة السورية في الداخل.‫