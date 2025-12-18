وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يتفقدان مشروع تطوير كورنيش النيل بتكلفة 300 مليون جنيه

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يرافقها الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، والذي تم تنفيذه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 300 مليون جنيه

جاء ذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية والسياحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والوقوف على معدلات التنفيذ ومكونات المشروع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الواجهة النيلية وتحويلها إلى متنفس حضاري وترفيهي يليق بأهالي المحافظة وزائريها.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع ومراحله المختلفة، حيث تم تقسيم الكورنيش إلى عدد من المناطق «Zones» لتقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، ويتضمن الكورنيش المطور منطقة المطاعم (Food Court) بمساحات متنوعة، ومنطقة ألعاب للأطفال (Kids Area)، كما يضم عدد من الساحات والمناطق المفتوحة التي يتم فيها مجموعة من الأنشطة والحفلات الترفيهية فضلًا عن أماكن جلوس وبرجولات خشبية ومساحات خضراء، وأكشاك خشبية، ومرسى سياحي للسفن الكبيرة وأماكن جلوس متنوعة،كما بضم الكورنيش ممشى معلق أعلى مياه النيل يتيح للزوار الاستمتاع بالمشهد الجمالي للنهر.

كما قامت وزيرة التنمية المحلية والمحافظ بتفقد معرض الحرف اليدوية التراثية لتكتلات قنا، المقام علي منطقة الكورنيش حيث يضم المعرض مجموعة من المنتجات المتميزة التي تعكس تراث قنا في حرف مثل الفركة والفخار والمنتجات الخشبية المصنعة من خشب السرسوع والعسل الأسود.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود الحرفيين ودور التكتلات الاقتصادية في دعم التنمية المحلية وتمكين الحرفيين المحليين ، ووجهت الدكتورة منال عوض بتقديم كل الدعم اللازم لبعض أصحاب الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظة والذين شاركوا في المعرض للحفاظ عليها وتعزيز مكانتها وتوفير فرص عمل للعاملين في تلك الحرف.

وأشادت الدكتورة منال عوض بمستوى تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش والتنسيق الحضاري والجمالي له، مؤكدة أن تطوير الكورنيش يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم المقاصد السياحية للمحافظات.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل يُعد من المشروعات الحيوية التي تستهدف تحسين المشهد الحضاري للمدينة، وتوفير متنفس ترفيهي آمن ومتكامل للمواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع يراعي الهوية البصرية للمحافظة ويعظم الاستفادة من الواجهة النيلية.