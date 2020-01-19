أقيم منذ قليل عزاء والدة الفنان حسام داغر التي رحلت عن عالمنا، أمس السبت، عقب أزمة صحية داخل أحدي المستشفيات الخاصه والعزاء داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وحرص كل من الفنان أحمد فتحي، نرمين الفقي، منال سلامة، محمود سليمان، ومروة عبد المنعم، إيهاب فهمي، والمخرج خالد جلال، محمد عز، وغيرهم من النجوم على تأدية واجب العزاء للفنان حسام داغر في والدته الحاجة فتحية عبد المبدي.

جدير بالذكر أنه تم تشييع جنازة المغفور له، أمس السبت، من المجمع الاسلامي بمدينة الشيخ زايد، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وعدد من الفنانين منهم محمد أسامة، حمزة العيلي، محمد شاهين.