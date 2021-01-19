مياه أسيوط تناقش مشاكل إهدار المياه خلال الاجتماع الدوري لفريق الـ Tetra Tech

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، فريق المكتب الاستشاري Tetra Tech لبحث آليات تنفيذ مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه (IWSS) والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يهدف لتحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات.

ويجري تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه لضمان تلبية معايير الجودة والأنظمة السائدة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في: المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر، والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية كمساهمة في دعم خطة الشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحي.

وناقش المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع أعضاء الفريق ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وعرض الخطة المستقبلية وللوقوف على إجراءات الشركة لتقليل نسبة الفاقد من المياه المنتجة والذي يعد إهدار للمياه وتدقيق البيانات الخاصة بالكميات المنتجة الفعلية للمحطات في ضوء عدد ساعات التشغيل والطاقة الفعلية المعمول بها، وضرورة الكشف عن التسريبات الموجودة بالشبكات وعمل إحلال وتجديد للقديم منها، كما ناقش الاجتماع إجراءات القطاع التجاري في كشف الوصلات الخلسة ضبط ها وتحديث بيانات العملاء وتقديم خدمات متميزة للعملاء مميكنة لتسجيل القراءات والاستعلام ومن ثم ظهور العديد من الكميات التي لا يتم المحاسبة عليها وتغيير العدادات المعطلة بأخرى جديدة وتغيير الوصلات وعمل اشتراكات جديدة.

وناقش الاجتماع كيفية تقديم الدعم الفني في كل مجالات التشغيل والصيانة من أجل الارتقاء بمؤشرات الأداء الخدمي وتطويرها وعرضها على رؤساء مجالس الإدارات لاتخاذ القرارات اللازمة لصالح العمل في ضوئها، وتقليل نسبة الفاقد وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة ووضع خطة خمسية استراتيجية للشركة ضمن الرؤية والرسالة الجديدة.

وفي نفس السياق تناول الاجتماع إعادة تأهيل 3 معامل مياه ومعمل صرف صحي مركزي وتمكينهم من الحصول على شهادة الــ ISO وتطوير برامج الكترونية لمتابعة المعامل، ومهد الاجتماع لتدعيم المعمل المركزي وتأهيله بمعمل بكترولوجي يشمل جميع الأجهزة والتقنيات اللازمة لإجراء التحاليل.

وأوصى الاجتماع في نهايته بالأثر الإيجابي المردود على المواطنين حين تضع المؤسسات الخدمية نصب عينيها وأولى أولوياتها تقديم خدمة متميزة من حيث السرعة والجودة لعملائها الكرام في أي مكان وجدوا، سعيا لنيل رضاهم وتأهيلهم لبلوغ أهداف البرامج التنموية المستدامة.