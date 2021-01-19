رئيس المركز القومي للسينما ينعى المخرجة مها الشناوي

نعي السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، وفاة الدكتورة والمخرجة "مها الشناوي"، أستاذة الإخراج بالمعهد العالي للسينما، والتي توفيت مساء أمس الإثنين بعد صراع دام لعدة سنوات مع مرض السرطان.



وعبر الباسوسي عن حزنه لوفاة الفقيدة متوجها بخالص التعازي لأسرة الراحلة متمنيا من الله أن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان، وان يتغمد الفقيدة برحمته الواسعه ويسكنها فسيح جناته.



يذكر أن الدكتورة مها الشناوي هي إحدى أعضاء هيئة تدريس أكاديمية الفنون، وهي زوجة المخرج خالد بهجت، وأصيبت بمرض السرطان منذ عدة سنوات، و أعلنت مؤخرا شفائها منه إلي أن توفيت أمس.