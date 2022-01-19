السجن 5 أعوام لـ3 متهمين ببتر ذراع عامل بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد على إبراهيم، اليوم الأربعاء، كل من: "أ.م.ع"، و"م.م.أ"، و"م.ال.ف"، بالسجن لمدة 5 أعوام؛ لاتهامهم بإصابة "س.ص.ف"، عامل، وإحداث عاهة مستديمة له، وذلك في القضية رقم 2017 لسنة 2020 جنايات أول الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد قيام 3 أشخاص بالتعدي على شخص رابع، وإصابته بعاهة مستديمة.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة، أنه وعلى إثر خلافات سابقة بين المجني عليه، وبين المتهم الأول، تضامن معه الثاني والثالث، حيث حاز سلاح أبيض وتعدوا عليه، ما أدى إلى إصابته في ذراعه الأيسر، وتم بتره.

وعقب تقنين الإجراءات، وترصد تحركات المتهمين، تم ضبطهم، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم، أقروا بالحادث، وأيدوا ما جاء بالتحريات، فتم تحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: إيهاب محمود إسماعيل، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وإمام محمد فؤاد، وسكرتير الجنايات، سيد البتانوني.