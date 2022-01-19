 صناعة السينما: إيرادات «الجريمة» و«من أجل زيكو» مرضية لكن الإقبال ضعيف - بوابة الشروق
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صناعة السينما: إيرادات «الجريمة» و«من أجل زيكو» مرضية لكن الإقبال ضعيف


نشر في: الأربعاء 19 يناير 2022 - 2:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 يناير 2022 - 2:15 ص

قال المنتج هشام عبد الخالق نائب رئيس غرفة صناعة السينما، إنّ إيرادات فيلمي "الجريمة" و"من أجل زيكو" مرضية لكن الإقبال على دور السينما لا يزال ضعيفًا بسبب توقف حفلات منتصف الليل، مناشدا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعادة هذه الحفلات في السينما مرة أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أنّ فيلم الجريمة حقق 15 مليون جنيه في أسبوعين، مقابل 12 مليونًا لفيلم من أجل زيكو.

وأوضح أنه مع عودة حفلات منتصف الليل في موسم الصيف سيحدث رواج سينمائي.

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