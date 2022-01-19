أرباح بروكتور أند جامبل الأمريكية في الربع الثاني تتجاوز التقديرات

أبقت مجموعة إنتاج السلع الاستهلاكية ومستحضرات العناية الشخصية الأمريكية براكتور أند جامبل، اليوم الأربعاء، على توقعات أرباحها الأساسية للعام المالي الحالي، في حين رفعت توقعاتها لنمو المبيعات الأساسية.

وقالت المجموعة إنها تتوقع نمو الأرباح الأساسية للمساهمين خلال العام المالي الحالي بنسبة تتراوح بين 3 و6% مقارنة بالعام الماضي، والتي كانت 66ر5 دولار لكل سهم، وهو ما يعني أن الأرباح ستتراوح بين 83ر5 و6 دولار للسهم.

وفي الوقت نفسه، تتوقع المجموعة نمو مبيعاتها الكلية خلال العام المالي الحالي بنسبة تتراوح بين 3ر4% سنويا وليس بنسبة 4 و5% كما كانت تتوقع قبل نحو ثلاثة أشهر.

وقالت المجموعة الأمريكية إنها تتوقع صرف أكثر من 8 مليارات دولار كتوزيعات نقدية للمساهمين وإعادة شراء أسمه بما يتراوح بين 9 و10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي.

وبالنسبة لنتائج الربع الثاني من العام المالي أعلنت المجموعة نمو الأرباح إلى 22ر4 مليار دولار بما يعادل 65ر1 دولار للسهم مقابل 85ر3 مليار دولار بما يعادل 47ر1 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وزادت الأرباح الأساسية للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام المالي بنسبة 1% سنويا إلى 66ر1 دولار.

وزاد صافي مبيعات براكتور أند جامبل خلال الربع الثاني بنسبة 6% إلى 95ر20 مليار دولار. ومع استبعاد تأثير التغير في أسعار الصرف وصفقات الاستحواذ وبيع الأصول، ظل معدل نمو المبيعات عند مستوى 6%.

وكان المحللون يتوقعون وصول أرباح الشركة خلال الربع الثاني إلى 65ر1 دولار للسهم والمبيعات إلى 34ر20 مليار دولار.