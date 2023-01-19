 السعودية: إقامة الدولة الفلسطينية شرط مسبق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: إقامة الدولة الفلسطينية شرط مسبق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

وكالات:
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 9:34 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 9:34 م
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطا مسبقا للمملكة، لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرج" في دافوس بسويسرا: "قلنا باستمرار إننا نعتقد أن استعادة العلاقات مع إسرائيل هو شيء يصب في مصلحة المنطقة إلى حد كبير..ومع ذلك، فإن التطبيع الحقيقي والاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال إعطاء الأمل للفلسطينيين، من خلال منح الفلسطينيين الكرامة"، وفقا لموقع"روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "هذا يتطلب منح الفلسطينيين دولة، وهذه هي الأولوية".

و تتطلع إسرائيل إلى استعادة العلاقات مع الدول العربية الأخرى، حيث ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سبل تحسين العلاقات مع السعودية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في وقت سابق من اليوم الخميس.

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