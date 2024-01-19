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قدوس يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة غانا ومصر

الشروق
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 12:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 12:16 ص

تُوج محمد قدوس، نجم منتخب غانا بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مصر، التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

وتعادل منتخب غانا مع نظيره مصر بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس، على ملعب فيليكس بواني، لحساب الجولة الثانية من كأس إفريقيا.

وظهر محمد قدوس، نجم وست هام يونايتد الإنجليزي بشكل جيد في مباراة غانا ومصر، وتمكن من تسجيل هدفي فريقه، ونجح في الحصول على أول نقطة لفريقه في بطولة كأس إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تتويج محمد قدوس بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد صافرة الحكم مباشرةً، حيث توجه اللاعب لاستلام تلك الجائزة.


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