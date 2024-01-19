الحكومة: 400 باحث محلي وأجنبي شاركوا في وضع وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسى مجلس الوزراء، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة هي ورقة بحثية أعدّها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على لقناة الأولى، مساء الجمعة، أن الوثيقة جرى إعدادها بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء والذين يُقدر عددهم بـ 400 من الخبراء المحليين والدوليين.



وأشار إلى أن إعداد الوثيقة استغرق إعدادها نحو ستة أشهر من العمل، وخلصت إلى نحو 873 توصية في مختلف قطاعات الاقتصاد.



ولفت إلى أن الوثيقة تناولت كذلك المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري بجانب بعض التوصيات على مستوى القطاعات الرئيسية.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجّه بطرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني.