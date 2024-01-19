مصر تفوز بجائزتين في التأليف من مهرجان المسرح العربي الـ14

حصدت مصر جائزتين في التأليف المسرحي بالدورة الـ14 من مهرجان المسرح العربي، والتي اختتمت أعمالها مساء أمس في العاصمة العراقية بغداد.

وفاز المخرج والكاتب المصري محمد يوسف المنصور بالمركز الأول في جوائز التأليف المسرحي الموجه للكبار، عن نصه "آخر أيام الأرض"، وحصل محمود عبد الله درويش عقاب على المركز الثاني بمسابقة التأليف المسرحي الموجه للأطفال.

شهد حفل الختام وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، وقام بتسليم الجوائز، حيث فاز العرض المغربي "تكنزة قصة تودة" بجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، والتي تسلمها مخرج العرض أمين ناسور.

وتكونت لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي في دورته الـ14 من الفنان السوري أيمن زيدان، وعضوية كل من الفنان حسام أبو عيشة من فلسطين، الدكتور سامح مهران، من مصر، الكاتب المسرحي الليبي علي الفلاح، الدكتور هشام زين الدين من لبنان.