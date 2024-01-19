الخطيب يهدي جائزة «جلوب سوكر» إلى العامري فاروق

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، الأهلي عقب استلامه جائزة «جلوب ‏سوكر» بمناسبة فوز الأهلي بلقب أحسن نادٍ في الشرق الأوسط، على إهداء ‏هذه الجائزة إلى جمهور الأهلي، والعامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي يمر ‏بمحنة صحية منذ فترة، وتمنى له الشفاء العاجل، والعودة إلى ناديه وأسرته ولكل ‏محبيه.. جاء ذلك في الحفل الذي جرى مساء اليوم في دبي، وبحضور كوكبة من ‏أساطير كرة القدم في العالم.‏

وتوج الأهلي بجائزة «جلوب سوكر» بعد تفوقه في الاستفتاء الذي أجرته اللجنة المنظمة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الأهلي خلال عام 2023 ‏على صعيد كرة القدم، حيث توج الفريق بخمس بطولات هي: دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر ولقبي السوبر المحلي، والمشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب في فبراير الماضي، وفوزه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية في ديسمبر الماضي.

ويعد تتويج الأهلي بجائزة «جلوب سوكر» هو الثاني للأهلي، حيث سبق أن تسلم الكابتن ‏الخطيب جائزة الأهلي «نادي القرن في إفريقيا» والأكثر تتويجًا بالألقاب في الشرق ‏الأوسط في عام 2020، وسجل الأهلي حضوره اليوم ضمن قائمة المُكرمين كأفضل نادٍ ‏في الشرق الأوسط لعام 2023، التي ضمت نخبة من الشخصيات الرياضية على الصعيد العالمي.

وتمنح جوائز «جلوب سوكر» سنويًّا لأفضل المنتمين لكرة القدم في العالم، سواءً كانوا مدربين أو لاعبين أو رؤساء أندية ووكلاء أعمال، ويقام حفل تسليم الجوائز بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية.