الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد القتلى من جنوده في قطاع غزة إلى 194

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة وفاة أحد جنوده، متأثرا بجراحه التي أصيب بها، خلال القتال في جنوب قطاع غزة.

وبوفاة الجندي ترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري ضد حركة "حماس" إلى 194 قتيلا،بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة .

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخرا عن قتل أكثر من 9000 ناشط من حماس في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 آخرين داخل إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس ، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع،بحسب القادة الإسرائيليين.

من جهة أخرى ، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مؤخرا ، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24448 "شهيدا" والمصابين إلى 61504 .