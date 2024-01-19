وزيرا خارجية إيران وباكستان يؤكدان هاتفيا على العلاقات الأخوية بين البلدين

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان ونظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني على اليوم الجمعة "العلاقات الأخوية بين البلدين وضرورة التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب"، حسبما أفادت وكالة "مهر" للأنباء.

وقال عبداللهيان في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جيلاني :"من المناسب التركيز على التعاون الأمني والعسكري الذي تم الاتفاق عليه في الماضي وشددت عليه سلطات البلدين، ويجب متابعته بجدية"، وفقا لـ"مهر".

وشدد الوزير الإيراني على "احترام بلاده لسيادة وسلامة أراضي صديقتها وشقيقتها وجارتها باكستان".

وقال: "إن سيادة باكستان وسلامة أراضيها تثير اهتمامنا الكبير وتعاون البلدين لتحييد وتدمير معسكرات الإرهابيين في باكستان امر ضروري".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "في الوضع الذي يقوم فيه الكيان الصهيوني بقتل النساء والأطفال في فلسطين، فإن الحاجة إلى وحدة العالم الإسلامي والدول الكبيرة والفعالة أصبحت محسوسة أكثر من أي وقت مضى".

من جانبه، أشار وزير خارجية باكستان:"إن الموقف المشترك في الحرب ضد الإرهاب هو جوهر التعاون بين البلدين"، مبينا: "لقد أكدت باكستان دائماً على العلاقات الأخوية والبناءة مع إيران، كما أن الحق في السيادة والسلامة الإقليمية يشكل دائماً موضع اهتمام بالغ لإسلام أباد"، وفقا لـ"مهر".

وأكد جليل عباس جيلاني على "الاهتمام والاحترام الخاصين من قبل شعب وحكومة باكستان للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وشدد على "تطوير العلاقات الأخوية في جميع الجوانب بين البلدين".

وقال: "نحن جيران ومسلمون منذ زمن طويل... إن الإرهاب هو عدونا المشترك ويجب ألا نسمح للإرهابيين وأعداء العلاقات بين طهران وإسلام آباد بالإساءة إلى علاقتنا، و التعاون والأخوة هو المحور الرئيسي لعملنا".

ودعا وزير الخارجية الباكستاني نظيره الإيراني لزيارة رسمية إلى إسلام آباد، وفق "مهر".

وفي وقت سابق، قالت باكستان إنها تعتزم إجراء مراجعة أمنية، وسط دعوات عالمية للتهدئة بعد يوم من شن إسلام إباد، ذات الأغلبية السنية، وإيران، التي يهيمن عليها الشيعة، ضربات جوية متبادلة.

ويبدو أن يبدو أن البلدين المسلمين خففا من حدة خطابهما، عشية الجمعة، بعد أن عرضت القوة الإقليمية، الصين، وساطتها، بينما حثت هيئات ودول عالمية على ضبط النفس.

كانت طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة باكستانية، قد قصفت، أمس الخميس، مخابئ محتملة للانفصاليين داخل إيران، ردا على ضربات مماثلة شنتها طهران، يوم الثلاثاء، لاستهداف جماعة سنية مسلحة.