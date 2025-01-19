 وزير الخارجية الإسرائيلي: هدفنا الحالي هو الوقف المؤقت لإطلاق النار بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الإسرائيلي: هدفنا الحالي هو الوقف المؤقت لإطلاق النار بغزة

هديل هلال
نشر في: الأحد 19 يناير 2025 - 12:34 م | آخر تحديث: الأحد 19 يناير 2025 - 12:34 م

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن بلاده ستواصل المفاوضات لمدة 60 يومًا، لتنسيق المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الأحد، أن «هدف بلاده الحالي هو الوقف المؤقت لإطلاق النار بغزة»، لافتًا إلى بدء التفاوض على الوقف الدائم لإطلاق النار في اليوم الـ16.

وذكر أن انسحاب بلاده من قطاع غزة منذ 20 عامًا لم يسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، داعيًا إلى «إيجاد طرق أفضل لتحقيق ذلك».

ودعا السلطة الفلسطينية إلى وقف ما وصفه بـ«تمويل الإرهاب»، ووقف التحريض في الكتب والمدارس والجامعات والمساجد، زاعمًا أن «خطاب الكراهية ضد اليهود لا يسهم في تحقيق السلام بل المزيد من القتل».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في تمام الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، حيز التنفيذ، وذلك بعدما أعلنت حركة «حماس» تسليم أسماء الأسيرات الثلاثة اللاتي سيتم الإفراج عنهن إلى الوسطاء.

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