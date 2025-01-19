أبو عبيدة عن عملية طوفان الأقصى: صنعنا ملحمة تاريخية ونموذجا فريدا لقدرة أصحاب الأرض على الصمود

قال المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، "أبو عبيدة"، إن "طوفان الأقصى أشعل شرارة تحرير فلسطين، ودق المسمار الأخير بنعش الاحتلال الزائل بلا محالة".

وأضاف أبو عبيدة، في كلمة له نقلتها وكالة سبوتنك الروسية، أنه "471 يوماً على معركة طوفان الأقصى التاريخية التي أشعلت شرارة تحرير فلسطين، ودقت المسمار الأخير بنعش الاحتلال الزائل بلا محالة، ونؤكد أن التضحيات والدماء العظيمة التي بذلها شعبنا لن تذهب سدى".

وتابع: "شعبنا قدم من أجل أرضه وحريته ومقدساته قافلة عظيمة من الشهداء على مدار أكثر من 15 شهراً، ربح البيع يا شهداءنا ويا شعبنا المرابط، وهذه التضحيات لها ما بعدها ولن تضيع هدرا، وطاب سعيكم أيها المقاومون الصابرون في ظل الظروف المستحيلة القاهرة".

وأشار إلى أن "المقاومة والشعب في غزة قدموا نموذجا فريدا في قدرة أصحاب الأرض على الفعل المؤثر والصمود".



وأكد "صنعنا ملحمة تاريخية ليس لها مثيل في العالم، تحية لكم يا شعبنا في غزة يا تيجان الرؤوس، يا من نهضتم نهضة المعتصم لأجل القدس والأرض".

واختتم: "حقّ لكل حجر في المسجد الأقصى أن يحمل اسم شهيدٍ من غزة، ودماء الشهداء هي أغلى وأقدس مما يتصوره أحد في العالم، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".

ونوه أبو عبيدة بأن "شعبنا قدم من أجل أرضه وحريته ومقدساته قافلة عظيمة من الشهداء على مدار أكثر من 15 شهراً، ربح البيع يا شهداءنا ويا شعبنا المرابط، وهذه التضحيات لها ما بعدها ولن تضيع هدرا، وطاب سعيكم أيها المقاومون الصابرون في ظل الظروف المستحيلة القاهرة".