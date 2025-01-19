النائب حازم الجندي يؤكد أهمية الحفاظ الآثار المصرية في ترسيخ الهوية ويطالب بالاستفادة من سياحة الترانزيت

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مصر تتمتع بمقومات ومعالم سياحية فريدة لا توجد في أي دولة في العالم، وغنية بالآثار المعبرة عن عظمة الحضارة المصرية وتاريخ مصر العريق وتراثها، والحفاظ عليها أمر ضروري ومهم جداً، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك اهتمام كبير بترميم وصيانة الأثار المصرية وأن يكون ذلك من خلال اتباع الأساليب العلمية الحديثة والاستعانة بالخبراء والمتخصصين والفنيين في مجال ترميم وصيانة الأثار، مما يضمن الحفاظ عليها وحمايتها، كما يجب توفير مخصصات مالية لترميم وصيانة الآثار المصرية.

يأتي ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلبي مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، ولاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.

وأضاف أن تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية يتطلب مجموعة من الآليات والاستراتيجيات المدروسة التي تأخذ في الاعتبار الميزات التنافسية وتواكب التغيرات العالمية في قطاع السياحة، مشيراً إلى أهمية تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين وتوسيع ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة الخطوط الجوية المصرية مع مختلف دول العالم لجذب السائحين من أسواق مختلفة.

وأشار الجندي إلى أن هناك ضرورة لتعزيز الاستثمار في مجال السياحة من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص للتوسع في إنشاء الفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية بما يلبي احتياجات مختلف الفئات، وتوفير العدد الكافي من الغرف السياحية لاستيعاب أعداد السياحة الوافدة، فضلا عن ضرورة الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية، وتغيير ثقافة وسلوك التعامل مع السائحين بالتوعية بتغيير السلوكيات الخاطئة.

وأشار النائب حازم الجندي كلمته، إلى أنه يجب الاهتمام بالترويج السياحي الدولي بإطلاق حملات تسويقية رقمية وإعلامية تستهدف أسواقاً جديدة بجانب الأسواق التقليدية، موضحا أنه يمكن التعاون مع المؤثرين ومنصات السفر العالمية لعرض التجارب السياحية الفريدة في مصر، وإبراز الهوية الثقافية والحضارية من خلال فعاليات ومعارض دولية، فضلاً عن أهمية تنويع المنتج السياحي والتوسع في السياحة البيئية، العلاجية، الثقافية، والترفيهية، والترويج لمواقع التراث العالمي المعتمدة من اليونسكو.