مفوض أونروا يشيد بجهود السعودية لدعم حل الدولتين وإنهاء الصراع في غزة

أشاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، خلال مشاورات مغلقة بمجلس الأمن الدولي، بالجهود التي تقودها السعودية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية لدعم حل الدولتين، وإعادة بناء قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد عن لازاريني قوله" إن هذا التحالف الدولي يمثل خطوة محورية نحو انتقال سياسي شامل يتضمن تسليم خدمات الأونروا إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة، بما يضمن استقرار المنطقة وحقوق الفلسطينيين".

وشدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإزالة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الأونروا تعمل على استئناف خدمات التعليم والرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق المساعدات، كما أن الوكالة أعدت خطة شاملة لمدة 60 يومًا، تهدف إلى إدخال 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا، مقارنة بـ40-50 شاحنة يوميًا خلال الأشهر الماضية.

وحذر لازاريني من التشريع الإسرائيلي الذي يهدد بإنهاء عمل الأونروا، مؤكدًا أن تنفيذه سيؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني وزيادة معاناة سكان غزة، حيث يعتمد مئات الآلاف على خدمات الوكالة الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستقوض اتفاق وقف إطلاق النار وتعطل جهود إعادة الإعمار.

ودعا لازاريني المجتمع الدولي إلى دعم الأونروا ماليًا بشكل عاجل لمنع توقف خدماتها المنقذة للحياة، وإلى مواجهة التشريع الإسرائيلي الذي يهدد مستقبل الفلسطينيين وثقتهم بالمجتمع الدولي، مؤكدًا أن استمرار العمل الإنساني في غزة يتطلب تكاتف الجهود لضمان استقرار الأوضاع وتحقيق السلام.

كان الكنسيت (البرلمان) الإسرائيلي قد أقر في شهر أكتوبر الماضي قانونا ثانيا لقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بتقديم المساعدات إلى قطاع غزة (الأونروا) وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

ويحظر القانون العلاقات بين المسئولين الإسرائيليين والوكالة ويجرد موظفيها من حصاناتهم القانونية.

وجاء هذا القانون بعد قانون تم تمريره يمنع كل أنشطة وكالة الأونروا داخل إسرائيل.