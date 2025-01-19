الإعلام الحكومي بغزة: لدينا خطط شاملة لحفظ الأمن وعودة الخدمات تبدأ من اليوم

قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة إن الحكومة في غزة بدأت تنفيذ خطة متكاملة تشمل جميع المؤسسات والوزارات والبلديات عقب دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد.

وأضاف الثوابتة -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن الخطة الشاملة تشمل إعادة تشغيل المرافق الحيوية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، وستعمل البلديات على تنظيف الشوارع وإعادة تأهيلها، وكذلك ستُفتح الأسواق والمرافق العامة تدريجيا وفقا لتوجيهات السلامة العامة.

وأُعلن الخميس الماضي في العاصمة القطرية الدوحة التوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل يشمل وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة بالإضافة إلى تبادل للأسرى ودخول المساعدات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع. وذلك بعد عدوان إسرائيلي استمر أكثر من 470 يوما، وراح ضحيته نحو 47 ألف شهيد وأكثر من 110 آلاف مصاب، وفق وزارة الصحة في غزة.

• السيطرة الأمنية



وأكد الثوابتة أن الأمن الداخلي مستقر وتحت السيطرة الكاملة لقوات الشرطة الفلسطينية التي بدأت تنفيذ خطة أمنية محكمة لضمان سلامة المواطنين، و"صباح اليوم بدأنا نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق خطة حكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف محافظات القطاع".

وفي ما يتعلق بعودة النازحين إلى المنازل، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي أن ذلك "سيتم وفق جدول زمني مدروس لتجنب الازدحام وضمان سلامة الجميع، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تم تأمينها بشكل كامل وإزالة المخاطر المحتملة".

وأضاف المسئول الحكومي في غزة أن العودة الفعلية للنازحين ستكون بعد 7 أيام من بدء سريان قرار وقف إطلاق النار.