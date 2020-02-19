حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة 39 ألف جنيه من خزينة شركة في الإسكندرية

أمرت، نيابة ثالث المنتزه في الإسكندرية، أمس الثلاثاء، بحبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 39 ألف جنيه، من خزينة شركة، وطلبت سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

وتمكن ضباط مباحث الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، من كشف ملابسات حادث سرقة خزينة إحدى الشركات، وضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.

وجاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، بقيادة اللواء شريف رؤوف، حول بلاغ تلقاه قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد سرقة خزينة إحدى الشركات، الكائنة في نطاق دائرة القسم.

وبالفحص تبين وجود كسر باب الشركة، ووجود بعثرة داخل مكتب مدير الشركة، وسرقة الخزينة الحديدية، وبداخلها مبلغ 39 ألفًا و274 جنيهًا، وبعض الأوراق والمفاتيح الخاصة بفرع آخر للشركة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم مبلغ 21 ألفًا و420 جنيهًا.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأفاد أحدهم بسابقة عمله في محل مجاور لمقر الشركة، حيث عقد العزم على سرقتها ليلًا عقب انصراف العاملين، والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية، وفي سبيل تنفيذ مخططه، اتفق مع باقي المتهمين، وبإرشاد أحدهم تم ضبط الخزينة المستولى عليها في مسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.