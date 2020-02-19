 وكالة الفضاء الفرنسية تعلن إطلاق صاروخ «آريان 5» بنجاح - بوابة الشروق
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وكالة الفضاء الفرنسية تعلن إطلاق صاروخ «آريان 5» بنجاح

علم فرنسا
علم فرنسا
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 6:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 6:14 م

أعلنت وكالة الفضاء الفرنسية، اليوم الأربعاء، إطلاق الصاروخ "آريان 5" من مركز "جويانا " الفضائي إلى الفضاء الخارجي بنجاح.

وقالت الوكالة - في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن الصاروخ يحمل علي متنه أقمارا صناعية لدولتي اليابان وكوريا الجنوبية، كما يحمل معدات لشركات فرنسية لإجراء تجارب في الفضاء.

ويعد مركز "جويانا " الفضائى، محطة فضائية أوروبية تقع بالقرب من بلدة "كورو" في "جيانا" الفرنسية، ويوفر موقعه بالقرب من خط الاستواء ميزة بنسبة 15 % من الحمولة ، بالمقارنة مع الإطلاق فى الاتجاه الشرقى من محطة الفضاء الأمريكية في "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا ، ونسبة 40 % من حمولته لدى إطلاقه من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

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