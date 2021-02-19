قيود جديدة في مومباي بسبب عودة كورونا ومخاوف من ظهور سلالات جديدة

قال مسؤولون هنود اليوم الجمعة إن السلطات في ولاية ماهاراشترا، غربي البلاد، وفي مومباي، المركز المالي للهند، فرضت إجراءات جديدة تتعلق بالسلام، وإغلاقا جزئيا، في ظل عودة ظهور إصابات بفيروس كورونا في المنطقة.

وسجلت الهند أكثر من 10 ملايين و900 ألف حالة إصابة، تحتل بها المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في حصيلة العدوى العالمية، لكن الجائحة بلغت ذروتها في البلاد في منتصف سبتمبر، ثم أعقب ذلك تباطؤ معدلات الإصابة بشكل ملحوظ.

وشهدت حالات الإصابة بالفيروس مسارا تصاعديا في ولاية ماهاراشترا وعاصمتها مومباي، حيث سجلت الولاية 5427 حالة جديدة اليوم الجمعة، وفقا لوزارة الصحة الاتحادية.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بأن الإصابات زادت بنسبة 47 % خلال الأيام السبعة الماضية، وبأن هذه أعلى حصيلة يومية للعدوى خلال 78 يوما.

وقال إقبال سينإ شاهال، مفوض بلدية مومباي، إنه سيتم ملاحقة المواطنين الذين يخالفون قواعد العزل المنزلي، وأيضا حفلات الزفاف والتجمعات العامة.

وذكر مسؤولون إن منطقة "يافتمال" أعلنت تطبيق صارم للقيود، بما في ذلك الإغلاق، خلال عطلة نهاية الأسبوع لاحتواء انتشار الفيروس.

وفي مومباي، تم تعيين 300 موظف قضائي لاتخاذ إجراءات ضد الركاب الذين للا يرتدون الكمامات، في شبكة القطارات المزدحمة.