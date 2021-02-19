 الجيش اليمني يكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة شمال الضالع - بوابة الشروق
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الجيش اليمني يكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة شمال الضالع

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2021 - 5:44 م | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2021 - 5:44 م

شنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، هجومين منفصلين على مواقع الميليشيا الحوثية، في جبهتي مريس وباب غلق شمالي محافظة الضالع.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت"، أن قيادي ميداني قال إن "الهجوم الأول الذي شنته قوات الجيش الوطني تركز على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة القهرة شمالي منطقة مريس، أسفر عن مقتل وجرح ١٢ عنصرًا"، مضيفًا أن الهجوم الآخر نفذه الجيش على مواقع الميليشيا بجبهة باب غلق غرب مديرية قعطبة، قتل فيه ٦ من عناصر الميليشيا.

وأكد أن قوات الجيش استعادت خلال الهجومين أسلحة متنوعة من قبضة الميليشيات الحوثية.

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