إصابة نجم أتلتيكو مدريد

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد، اليوم الجمعة، أن الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو يعاني من إصابة عضلية بالساق اليسرى، مشيرا إلى أن عودته للملاعب تتوقف على مدى تطور حالته.

وأوضح النادي أن كاراسكو خضع لفحوصات وأشعة رنين مغناطيسي أثبتت إصابته.

وفي حين يفتقد المدير الفني لأتلتيكو، الأرجنتيني دييجو سيميوني لجهود كاراسكوعلى الأقل في مباراة الفريق أمام ليفانتي السبت في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، فإنه استعاد توماس ليمار بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وعاد ليمار لتدريبات الفريق اليوم الجمعة بعدما جاءت نتيجة آخر اختبار لكوفيد-19 خضع له سلبية.

ولا يزال أتلتيكو يفتقد لجهود كل من موسى ديمبيلي وهيكتور هيريرا بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.