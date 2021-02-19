الزمالك يهزم الطيران ويزاحم الأهلي في صدارة ترتيب دوري محترفي اليد

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فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني حسين زكي، على نظيره الطيران والذي يقوده فنيًا عماد إبراهيم، بنتيجة 32 – 23، في إطار الجولة الخامسة من مباريات دوري المحترفين للموسم الحالي 2020 – 2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 17 – 14، قبل أن يزيد الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وأقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 16 وهو نفس رصيد الأهلي في إنتظار ما ستستفر عنه مواجهة سبورتنج وهليوبوليس والتي انطلقت منذ قليل.