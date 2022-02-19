التموين: زيادة أسعار الذهب خلال الـ 3 سنوات الماضية 22%

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الزيادة كان سببها الرئيسي هو التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الجمعة، أن هناك زيادة سنوية في الذهب، منذ 3 سنوات، متابعًا أن الزيادة وصلت خلال الـ 3 سنوات الماضية لـ 22%.

وتابع، أن سعر المعدن الأصفر زاد خلال أسبوع واحد 100 دولار نتيجة التوترات العالمية، مضيفًا أن الوزارة لا تتوقع آخر زيادة من الممكن أن تكون خلال الفترة المقبلة.

واستكمل، أنه من المتوقع في ظل التطورات الخارجية ارتفاع أسعار الذهب، بجانب أنها زادت خلال الأيام القليلة الماضية ما بين الـ 10 لـ 12 جنيهًا، مضيفًا أن سعر الذهب ليس له إطلاقًا أي علاقة بزيادة الإقبال على شراء أو بيع الذهب فالمسئلة عرض وطلب.