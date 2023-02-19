رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، من خلال الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، هزة أرضية جنوب شرق المملكة؛ في تمام الساعة 7:55 من صباح اليوم الأحد؛ بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر وبعمق 16 كم.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية، بحوالي 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان.

ونفى وجود أي تأثير للهزة الأرضية أو خطورة لها على الأراضي السعودية؛ بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة، مستندًا في حديثه إلى نتائج خريطة الشدة الزلزالية.

وأكد متابعة الهيئة ومراقبتها رصد الهزات الأرضية، والعمل على تحليلها، وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي، باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية، لتغطية جميع مناطق المملكة، مؤكدًا أن الوضع في المملكة مطمئن.