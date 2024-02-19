أرامكو لا تستبعد بيع سندات جديدة خلال العام الحالي

تدرس شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو بيع سندات خلال العام الحالي في ظل تحسن أوضاع الأسواق المالية، إلى جانب التركيز على بيع سندات أطول مدى.

وقال زياد المرشد المدير المالي لشركة أرامكو المملوكة للدولة في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض إن الشركة قد تصدر سندات بآجال تتراوح بين 15 و50 عاما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قدرة أرامكو على بيع سندات طويلة الأجل تشير إلى أن المستثمرين ينظرون إلى أرامكو على أنها ستظل مهمة في نشاط بيع النفط والغاز الطبيعي لقطاعات النقل والكيماويات حتى عام 2070 على الأقل، حيث طرحت الشركة بالفعل سندات أجلها 50 عاما.

وقال المرشد إن "الأسواق (المالية) أصبحت أكثر استقرارا لذلك يمكن توقع نشاطنا في السوق... نعطي دائما أولوية للسندات الأطول أجلا على قصيرة الأجل". وردا على سؤال عما إذا كانت الشركة ستبيع سندات خلال العام الحالي قال المدير المالي "ربما".

يذكر أن أغلب اقتصادات العالم تضررت من التضخم المستمر وارتفاع تكاليف الطاقة على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث واجهت الحكومات التي تسعى إلى التعافي، تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والتوترات الجيوسياسية من أوروبا إلى الشرق الأوسط.

وكأكبر دولة مصدرة للنفط وقائدة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تعتبر السعودية رأس الحربة في جهود خفض إنتاج النفط للحد من الإمدادات في السوق العالمية ودعم الأسعار.

وعن الأوضاع في السوق النفطية، قال المرشد إن السوق لديها إمدادات "كافية"، وأن الدول المنتجة لديها طاقات انتاجية احتياطية تعادل حوالي 3% من إجمالي الطلب العالمي.