أحمد حلمي يشكر السفير المصري بالسعودية بعد حضوره مسرحية تييت

حرص الفنان أحمد حلمى على توجيه الشكر للسيد أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والأمير عبد الرحمن بن مساعد، لحضورهما عرض مسرحيته الجديدة "تييت"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر حلمي صور جمعته بهما، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، معلقا: "تشرفت بحضور سعادة السفير المصري أحمد فاروق، سفيرنا بالمملكة العربية السعودية، وصديقي وأخي العزيز الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عرض مسرحية تييت، شكرا جزيلا، وحقيقي نورتوني بحضوركم".

مسرحية "تييت" تدور أحداثها حول مدرس تاريخ، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية للطلاب؛ بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال، ويشارك في بطولتها: هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومحمد رضوان، وهي من تأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر، وإخراج هشام عطوة.

جدير بالذكر أنه سبق وعرض للفنان أحمد حلمي مسرحية "ميمو" العام الماضي، بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، وشارك في بطولتها: هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومحمد رضوان، ورحمة أحمد، وهي من إنتاج كرافت ميديا، وتأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.