تعليم الإسماعيلية يدشن مبادرة من أجل مستقبل مستدام بالتعاون مع جامعة قناة السويس

عقدت إدارة التخطيط الاستراتيجى والمشروعات بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أولى ورش العمل لمبادرة "من أجل مستقبل مستدام" لطالبات المدرسة الثانوية الصناعية الكهربية للبنات بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية.

عقدت الورشة بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس ومركز دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة وبحضور الطالبات سفراء التخطيط المتميزين والمتفوقين علمياً وتكنولوجياً بالمدرسة.



وأكد بيان المديرية أهمية تنظيم ورش العمل بمدارس التعليم الفني من أجل جيل واع منتج قادر على إقامة مشروعات فعالة والاستثمار الامثل لطاقات شباب المستقبل خاصة أن التعليم الفني هو قاطرة المستقبل، بجانب نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي ومشروعات تطوير التعليم والتي من شأنها تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

حاضر فى ورش العمل أساتذة ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، وأشاد الطلاب بفاعلية الورش العمل وأسلوبها الفعال والاستعانة بنماذج متميزة في مجال المشروعات الكبرى.