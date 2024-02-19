تركيا ترسل سفينتي مساعدات إنسانية إلى غزة قبل حلول رمضان

تعتزم تركيا إرسال سفينتين محملتين، بمساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان الذي يحل أواسط مارس المقبل.

وقالت رئيسة الهلال الأحمر التركي، فاطمة مريج يلماز، لوكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الاثنين، إن التعاون بين الهلال الأحمر التركي ونظيره المصري يزداد مع مرور الأيام، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يؤديه الهلال الأحمر المصري في توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وذكرت أن المشكلة الأكبر في غزة هي الجوع، مؤكدة أنه حتى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء ليست كافية داخل القطاع.

وفيما يخص المساعدات الإنسانية التي ترسلها تركيا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، قالت يلماز: "حتى الآن تم إرسال 12 طائرة و5 سفن".

وتابعت: "وقبل شهر رمضان سيتم إرسال سفينتين إضافيتين، واحدة تنظمها إدارة الكوارث والطوارئ التركية /آفاد/ والأخرى ينظمها الهلال الأحمر".

ودعت يلماز الشعب التركي إلى تكثيف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو خمسة أشهر.

وخلفت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.