تقرير: حملة بايدن انتقلت من مهاجمة هايلي إلى استخدام كلماتها ضد ترامب

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم، إن الرئيس جو بايدن يحاول استغلال المرشحة الجمهورية بالانتخابات التمهيدية نيكي هايلي ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.



وذكر "أكسيوس" أن حملة بايدن انتقلت من التركيز على مهاجمة هايلي إلى استخدام كلماتها ضد ترامب.



وكانت هايلي قد قالت خلال حوار على قناة "إيه بي سي" الأمريكية: "أترشح ضده لأنني لا أعتقد أنه يجب أن يكون الرئيس"، مضيفة: "آخر شيء يدور في ذهني هو من الذي سأدعمه. الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني هو كيف سنفوز بهذا (الانتخابات)."



وأشار "أكسيوس" إلى أن حملة ترامب ركزت على تعليقات هايلي بشأن ما قاله ترامب حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وعلى منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، اقتطع فريق بايدن كلمات مما قالته هايلي، من بينها: "افتقار ترامب للخدمة العسكرية، خسارة ترامب للانتخابات، انحياز ترامب إلى بوتين، خلط ترامب بين هايلي ورئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي في السادس من يناير.



وعلى منصة "تروث سوشيال"، تعتبر هايلي لاعباً أساسياً؛ حيث نشرت حملة بايدن مقاطع من تعليقاتها، جاء فيها: كيف أضاف ترامب 8 تريليونات دولار إلى الديون، ولماذا لا ينبغي لترامب أن يطلب من الجمهوريين عدم تأمين الحدود.



واعتبر "أكسيوس" أن هذا جزءاً من نمط ترويج حملة بايدن للتعليقات المناهضة لترامب التي يدلي بها الجمهوريون القدامى.



وفي حين كانت نتائج استطلاعات الرأي لهايلي أفضل من ترامب مقابل بايدن، فاز الرئيس السابق بسهولة في الانتخابات التمهيدية حتى الآن، ويتقدم في الاستطلاعات بمتوسط أكثر من 30 نقطة مئوية على هايلي في ساوث كارولينا، حيث كانت الحاكمة حتى عام 2017.



وقالت المُتحدثة باسم حملة هيلي، أوليفيا بيريز كوباس: "لا يريد الديمقراطيون شيئاً أكثر من أن يكون ترامب المرشح لأنهم يعلمون أنهم سيهزمونه في نوفمبر".