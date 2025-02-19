رمز المعارضة الأوغندية بيسيجي يمثل أمام المحكمة فيما تتزايد الدعوات للإفراج عنه

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مثُل رمز المعارضة الأوغندية كيزا بيسيجي، لفترة وجيزة أمام إحدى المحاكم المدنية اليوم الأربعاء، فيما حاول المحامون استصدار حكم بالإفراج عنه.

وأعيد بيسيجي، المحتجز منذ نوفمبر والذي بدا واهنا، إلى سجن شديد الحراسة في العاصمة الأوغندية كمبالا.

ويجذب استمرار احتجاز بيسيجي المزيد من الانتباه فيما لفت أنصاره والنشطاء وغيرهم إلى حاجته للرعاية الطبية وإلى أنه يجب إخراجه من أوضاع السجن، ويقولون إن تعرضه لأي أذى خلال تواجده في الحجز يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات مميتة في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا.

وقالت عائلته، إنه بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازه بعدما قضت المحكمة العليا الأوغندية الشهر الماضي بأن المحاكم العسكرية لا يمكن أن تحاكم مدنيين.

ويشير محامو المعارض، إلى أنه يجب الإفراج الفوري عن بيسيجي وغيره ممن يواجهون اتهامات أمام المحاكم العسكرية.

ويقول مسئولو القضاء، إنهم يدرسون الأدلة ضد بيسيجي لمحاكمته أمام محكمة مدنية.

يشار إلى أن بيسيجي الذي ترشح للرئاسة أربع مرات، هو رمز معارضة بارز في أوغندا.

ولسنوات كان المنافس الأكثر جدية للرئيس يوري موسيفيني الذي يتولى سدة الحكم منذ 1986، قبل الانتفاضة الأخيرة التي رأسها رمز المعارضة المعروف باسم بوبي واين.