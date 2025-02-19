 كندا ترفض فكرة عودة روسيا إلى مجموعة السبع - بوابة الشروق
الأربعاء 19 فبراير 2025 7:47 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

كندا ترفض فكرة عودة روسيا إلى مجموعة السبع

وكالات
نشر في: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 6:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 6:52 ص

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن كندا ترفض رفضا قاطعا فكرة عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع.

وقالت جولي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "أما بخصوص جعل روسيا جزءا من مجموعة السبع، فقد قلت إن هذا لا يمكن أبدا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 13 فبراير الجاري في أعقاب اتصاله الهاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب إعادة روسيا إلى مجموعة السبع، وأن استبعادها من المجموعة كان "خطأ".

يذكر أن روسيا لم تشارك في اجتماعات مجموعة السبع (مجموعة الثماني سابقا) منذ عام 2014، بعد انضمام القرم إلى روسيا وفرض الدول الغربية عقوبات على روسيا.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك