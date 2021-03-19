سيدة تتفق مع عشيقها على قتل زوجها وزوجته في الطالبية

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات حول قتل ربة منزل لزوجها وزوجة عشيقها، وإلقاء جثتها على الدائري بمنطقة الطالبية بالجيزة.



وأمرت النيابة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة؛ للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة.



تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة؛ بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة أعلى الطريق الدائري، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "ه.م" وترتدي ملابس كمالة، وتبين إصابتها بآلة حادة في الرأس.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وبعمل التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عشيقة زوجها خادمة (31 عاما) مقيمة بالطالبية.



كما تبين أن المتهمة اتفقت مع عشيقها على التخلص من زوجيهما ليتزوجا، حيث قامت المتهمة بإحضار أقراص لحفظ الغلال ووضعتها لزوجها في طعامه ليلقى مصرعه؛ وتمت إجراءات الوفاة بصورة طبيعية.



وطالبت المتهمة عشيقها بقتل زوجته فرفض ذلك، فقررت الانتقام منه بقتل زوجته حيث استدرجتها لشقتها وقتلتها، وألقت جثتها على الطريق الدائري، وحرر ومحضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.