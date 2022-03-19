رئيس بيلاروسيا: لو حافظ الاتحاد السوفيتي على وجوده لتفادى العالم العديد من النزاعات

قال الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، إن الاتحاد السوفيتي، لو حافظ على وجوده حتى الآن لتفادى العالم العديد من النزاعات، التي أرجع سببها إلى ما أسماه "النظام العالمي أحادي القطب بهيمنة الولايات المتحدة".

وأضاف في مقابلة مع قناة "تي في إس" اليابانية، إنّ الدول الغربية والولايات المتحدة كانت دائما مجبرة على أن تحسب حسابا لموقف الاتحاد السوفيتي.

واعتبر الرئيس البيلاروسي أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان مأساة، قائلا: "العالم كله أدرك ذلك، لقد كانت مأساة. انهيار الاتحاد السوفيتي هو مأساة".

وتعليقا على الوضع حول أوكرانيا والعملية العسكرية الروسية الخاصة هناك، أعرب لوكاشينكو عن اقتناعه بأن روسيا ستتعامل مع هذه العملية بمفردها، مضيفا أنه لم يطلب أحد من بيلاروس المشاركة فيها.

وأوضح أن لدى روسيا ما يكفي من القوة البشرية والمعدات العسكرية، وليست في حاجة إلى إضافة.

كما اعتبر الرئيس البيلاروسي أن أمام كييف الآن فرصة تاريخية لحفظ ماء الوجه وتوقيع اتفاق مع موسكو، مؤكدا أنه إذا لم تتوصل الآن إلى اتفاق وتوقعه فإنه سيتعين عليها التوقيع في وقت لاحق على إجراءات استسلام.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.