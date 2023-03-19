البيت الأبيض: بايدن سيلتقي بنظيره الصيني في الوقت المناسب

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينج في الوقت المناسب.

وقال كيربي ردا على سؤال حول خطط الاتصالات بين الزعيمين: "يريد الرئيس إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين. لقد سمعته بنفسه يقول قبل أيام قليلة إنه يعتزم التفاوض بشأن فرصة جديدة للاتصال مع الرئيس الصيني شي جين بينج. أعتقد أن ذلك سيحدث في الوقت المناسب"، مضيفا: "من المهم الحفاظ على فرصة الاتصالات بين قادة دولنا، خاصة الآن، عندما تكون العلاقات بيننا متوترة للغاية".

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الزيارة التي سيقوم بها شي جين بينج إلى روسيا ستتم في الفترة من 20 إلى 22 مارس بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وبدوره، قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، إنه خلال هذه الزيارة، سيناقش الرئيس الصيني بالتفصيل القضايا العالمية والإقليمية المهمة مع الرئيس الروسي.

كما أشار وانج وين بين، إلى أنه في سياق عدم الاستقرار المتزايد على الساحة الدولية، فإن العلاقات التي تدعمها موسكو وبكين لها أهمية وتأثير كبيران، تتجاوز بكثير التنسيق الثنائي.