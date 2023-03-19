البرازيل: نسبة تأييد لولا تتجاوز بولسونارو لكنها أقل من ولايتيه السابقتين

أظهر استطلاع للرأي تناول نسبة التأييد خلال الأشهر الأولى من رئاسة الرئيس البرازيلي الحالي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا ونسبة التأييد لسلفه جاير بولسونارو تفوق لولا على سلفه، إلا أن نسبة التأييد كانت أقل من نسبة التأييد في ولايتيه السابقتين في رئاسة البرازيل.



وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز "ايبيك" لاستطلاعات الرأي ونشرته صحيفة "او جلوبو" اليوم الأحد أن نحو 41% من المشاركين في الاستطلاع رأوا أن الحكومة اليسارية المستمرة منذ ثلاثة أشهر رائعة أو جيدة، بينما اعتبرها 24% حكومة سيئة أو سيئة للغاية. ولم يقدم 30% رأيا إيجابيا أو سلبيا.



ونقلت وكالة بلومبرج للانياء عن الصحيفة القول إنه في نفس المرحلة، حصل بولسونارو خلال رئاسته في مارس 2019 على تقييم إيجابي من 34% من المشاركين في الاستطلاع، متخلفا عن لولا بنسبة 7%.



إلا أن نسبة تأييد الرئيس اليساري لولا الحالية أقل من النسبة المسجلة في مارس 2003 خلال ولايته الأولى عندما كانت 51%، وأيضا أقل من نسبة 49% المسجلة في مارس 2007 خلال ولايته الثانية.